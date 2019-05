El Parlament Europeu prohibeix l'entrada a Puigdemont i Comín

El Parlament Europeu no ha permès aquest dimarts a l'expresident Carles Puigdemont i l'exconseller Toni Comín entrar a la cambra i començar alguns dels tràmits per ser eurodiputats, segons han denunciat en una atenció als mitjans des de Brussel·les.

Així, tot i que tots dos van obtenir un escó a les eleccions del 26-M i són eurodiputats electes, no han pogut fer-se la fotografia oficial ni entrar a les instal·lacions, on sí que entren altres polítics que també van aconseguir representació en els comicis. Segons ha assegurat Puigdemont, l'ordre de vetar-los l'entrada l'ha donada el secretari general del Parlament Europeu.

Fonts del Parlament Europeu han confirmat que els nous diputats poden obtenir "una acreditació provisional per facilitar el seu accés al Parlament mentre no arriben les comunicacions oficials dels estats membres" amb la llista definitiva de membres. Amb tot, des de la cambra asseguren que es reserven el dret a "no concedir cap facilitat fins a assegurar-se que la persona ha obtingut l'acta de diputat".