Reobren el cas de la venda d'habitatges públics a un fons «voltor» a Madrid

L'Audiència Provincial de Madrid ha reobert el cas de la venda d'habitatge públic al fons d'inversió Fidere per l'equip de Govern presidit perAna Botella (PP). L'Audiència Provincial estima els recursos de l'Associació d'Afectats per la Venda d'Habitatges de l'Empresa Municipal de l'Habitatge i Sòl de Madrid (EMVS); per la portaveu del Grup Municipal Socialista, Purificación Causapié, i per l'EMVS contra l'acte del 23 gener, dictat pel Jutjat d'Instrucció 38 de Madrid, que va ordenar el sobreseïment provisional i arxiu de les diligències.

Amb aquesta nova decisió es busca esgotar la investigació pels possibles delictes de prevaricació administrativa, malversació de cabals públics i frau que poguessin haver comès els investigats Fermín Oslé Uranga, que va ser conseller delegat de l'EMVS, i Alfonso Benavides Grases, apoderat de l'entitat mercantil Fidere Vivienda, per la venda de 1.860 habitatges, locals i garatges públics realitzada el 2013.

Ja un acte de setembre de 2017 va acordar la reobertura de les diligències prèvies, també arxivades, arran de la presentació de l'informe de fiscalització elaborat per la Cambra de Comptes de la Comunitat de Madrid el 30 juny de 2016 i que se centrava en els exercicis 2012 i 2013, sota mandat del PP. En l'informe de la Cambra de Comptes s'assenyalava que la venda es va produir sense fixar el valor dels immobles a alienar, ja que el més semblant a això va ser una estimació realitzada per una entitat.