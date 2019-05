Menors d'un institut de Granada es graven fent el perillós «joc de la mort»

La Policia Local de Granada ha detectat, a través d'una denúncia realitzada per les xarxes socials, a diversos menors d'un institut de Granada gravant-se amb el mòbil realitzant el repte de l'anomenat 'joc de la mort', que consisteix en escanyar algú fins deixar-lo inconscient, uns fets que s'han traslladat a la Fiscalia, segons han informat a Europa Press fonts d'aquest cos.





??ALERTA??

Esta mañana hemos estado en un IES de #Granada porque hemos detectado a menores de ESO grabándose con el móvil y subiendo a #RRSS el reto #JuegoDeLaMuerte (ahorcar a alguien hasta la inconsciencia). Padres y madres, revisad sus móviles y advertidles del peligro. pic.twitter.com/KqHNWyFLHE — Policía Local de Granada (@Policia_Granada) 28 de maig de 2019

Es tracta de l'únic cas detectat fins al moment a Granada d'aquest perillós 'joc' en què menors de segon i tercer de l'ESO s'han gravat en els exteriors del centre estrenyent-se el coll fins que la persona queda inconscient.Després de tenir coneixement d'aquest fet, la Policia Local es va posar en contacte amb el director del centre, a qui "ja li havia arribat alguna cosa" d'aquest assumpte i es va decidir actuar a l'institut, on aquest cos va impartir dimarts als estudiants de segon i tercer de l'ESO una xerrada per explicar-los les "greus conseqüències" que pot comportar aquesta pràctica.La Policia Local no ha detectat més casos a Granada fins al moment, tot i que segueix en contacte per aquest assumpte amb la direcció del centre i amb la Fiscalia.