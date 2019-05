Abascal avisa que Vox no donarà suport als partits que no seguin a negociar

El president de Vox, Santiago Abascal, va deixar clar que la seva formació no donarà suport a la configuració de cap govern alternatiu a l'esquerra a autonomies i ajuntaments si PP i Ciutadans no seuen amb ells en una taula de negociació. «Sense Vox no hi ha alternativa a l'esquerra -va destacar Abascal en una compareixença en què va analitzar el resultat de les eleccions generals de diumenge passat, la seva primera roda de premsa des de fa mesos-. No serà difícil arribar a acords amb qui segui a dialogar amb nosaltres, però serà absolutament impossible donar suport a un govern de qui ni tan sols es vol seure a parlar amb Vox».

El partit ultradretà va exigir obrir converses amb totes les formacions que puguin formar part d'aquest govern, excloent així la fórmula usada a Andalusia, on el PP va negociar per separat amb ells i amb Ciutadans per fer arribar Juan Manuel Moreno a la Presidència de la Junta. Segons va lamentar, aquest model ha demostrat que no és «útil» perquè els resulta «difícil» vetllar pel compliment dels acords.

El que no va aclarir Abascal és si Vox exigirà formar part dels governs autonòmics en què la formació és «clau» per arribar a un acord, com són la Comunitat de Madrid i Múrcia. Tot i que creu que tindrien el «dret» d'exigir-ho, la decisió la prendrà avui el seu Comitè Executiu Nacional, que a més designarà les persones encarregades de les negociacions.

De moment, Abascal ha admès haver tingut un contacte «informal» amb el líder del PP, Pablo Casado, en una conversa telefònica. En canvi, no ha tingut cap tipus d'interlocució amb Ciutadans ni el seu president, Albert Rivera, després de les eleccions generals de diumenge passat.

Per part seva, la vicesecretària d'Estudis i Programes del PP, Andrea Levy, va assegurar que «no s'entendria» que Ciutadans es fes amb l'Alcaldia de Madrid a canvi de donar suport a Ángel Gabilondo a la Comunitat de Madrid, que, segons el seu parer, porta la «motxilla» de Podem i Más Madrid. Considera que seria «un altre cabvi d'opinió» del partit que dirigeix Albert Rivera després del seu rebuig en campanya a Pedro Sánchez i el PSOE.

Levy va afirmar que els ciutadans el que esperen en la negociació dels acords postelectorals és que els partits no entrin ni en «un canvi de cromos ni en disputes partidistes, sinó que facin programes de govern i propostes de futur». En aquest sentit, va assenyalar que el PP vol seure per parlar de programes i va afegir que amb aquest objectiu ha nomenat una comissió negociadora (integrada per Teodoro García Egea, Javier Maroto i Ana Beltrán) per «parlar de 'tu a tu' amb els partits» amb els quals poden formar alternatives de Govern.

Paral·lelament, el president de la Xunta i líder dels populars gallecs, Alberto Núñez Feijóo, va explicar que les eleccions del passat diumenge assenyalen que el PP està en «el camí correcte» després de millorar «sis punts» en vots respecte el mes passat, quan la formació que encapçala Pablo Casado va obtenir els seus pitjors resultats històrics en unes generals.



«L'objectiu és guanyar»

«El PP ha obtingut millors resultats a les municipals que a les generals. Però l'objectiu no és més bons resultats, és guanyar, i no ho hem fet a molts llocs», va destacar Núñez Feijóo. Amb tot, creu que el partit està «remuntant a poc a poc» i es troba en el «camí correcte» per aconseguir, a través d'«eixamplar» el partit, que «aquests 10 milions de persones votin la casa comuna del centredreta».