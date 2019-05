Els barons del PP no volen que Toledo sigui portaveu al Congrés

Alguns barons importants del PP han començat a augmentar la pressió sobre el president del partit, Pablo Casado, perquè no designi la diputada per Barcelona Cayetana Álvarez de Toledo portaveu del grup parlamentari al Congrés. Es tracta d'un pas més en la batalla interna pel rumb postelectoral del partit. Álvarez de Toledo és la favorita de Casado, però les seves opcions es redueixen davant la pressió en contra d'alguns territoris. Una pressió que s'ha intensificat aquesta setmana davant la possibilitat que els resultats electorals facilitessin el seu nomenament.

El president de la Xunta de Galícia, Alberto Núñez Feijóo, va assegurar que «nomenar els portaveus li correspon al president i a la Junta Directiva Nacional» i és un acte «indelegable». «Esperarem per veure quina és la proposta i la respectarem», va explicar. Preguntat per la possibilitat que Casado nomeni Álvarez de Toledo, Feijóo va respondre que «ell sabrà la proposta més adequada».

A les autonomies més alineades amb el discurs centrista de Feijóo s'estén l'opinió que Álvarez de Toledo no desperta el màxim consens. «Nomenar-la seria posar distància amb les organitzacions autonòmiques», va criticar un dirigent autonòmic.



Levy demana «consens»

Per part seva, la vicesecretària d'Estudis i Programes del PP i regidora electa per Madrid, Andrea Levy, va assegurar que les decisions «importants» han de tenir «consens» dins del partit, però va puntualitzar que la decisió de designar el portaveu al Congrés i el Senat correspon al president del partit.

«Les decisions que són importants com els nomenaments de càrrecs han de tenir consens. Per descomptat no és la meva responsabilitat la de nomenar portaveu», va manifestar Levy després de ser preguntada com valora que Álvarez de Toledo pugui ser la portaveu a la cambra baixa.