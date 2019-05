Carmena afirma que intentarà ser investida si no hi ha acord de les dretes

La candidata de Más Madrid a l'Ajuntament de Madrid i alcaldessa en funcions, Manuela Carmena, va confirmar que «està clar» que intentarà ser investida com a primera edil el proper 15 de juny en el ple de constitució de la nova corporació perquè la seva plataforma va ser la llista amb més suport a les eleccions. Així,si no s'aconseguissin els acords entre la resta de formacions, Más Madrid decidiria l'Alcaldia a la segona volta perquè és la llista més votada, segons recull la Llei Orgànica del Règim Electoral General.

«Más Madrid és la candidatura victoriosa, la que ha guanyat les eleccions. Estem en un moment en què encara no s'ha desenvolupat el que poden ser els pactes que em permetran o no ser alcaldessa», va explicar. Per això, «està clar» que mirarà de ser investida perquè Más Madrid «és la candidatura amb un nombre més elevat de vots i en el cas que no hi hagués acords, pel simple fet de tenir el nombre més alt de vots seria la candidatura que hauria de decidir l'Alcaldia», va afegir en la seva primera aparició després de la nit electoral.

En un altre ordre de coses, la Junta Electoral d'Eivissa va rectificar les 11 meses electorals on diumenge es van detectar possibles irregularitats, de manera que els socialistes recuperaran l'alcaldia d'Eivissa, en tenir nou regidors davant dels vuit del PP. D'aquesta manera, previsiblement el socialista Rafel Ruiz repetirà com a alcalde.

La Junta Electoral es va reunir a Eivissa amb l'objectiu d'aclarir si hi va haver algun error informàtic en el bolcat de dades del municipi, quelcom que va afectar els resultats que diumenge van donar el PP com la força més votada amb set regidors, seguit del PSIB, amb sis.

Paral·lelament, l'alcalde en funcions de la Corunya, Xulio Ferreiro, va anunciar que no prendrà possessió de la seva acta de regidor quan es constitueixi la nova corporació municipal i que abandona la primera línia política després d'haver perdut les eleccions de diumenge, tot i que va puntualitzar que es queda a Marea Atlántica com un militant més. «No hi ha ningú imprescindible en política», va dir en la seva compareixença pública l'encara alcalde de la Corunya, que va proclamar que Marea Atlántica té «molta gent bona i generosa» i queda un grup municipal «magnífic».