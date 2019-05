El Govern escocès presenta una llei per a un segon referèndum

El Govern d'Escòcia va presentar la llei amb la qual vol establir les bases d'un segon referèndum independentista, un objectiu que la ministra principal, Nicola Sturgeon, ha tornat a incloure en la seva agenda política davant la incertesa generada pel procés de divorci entre el Regne Unit i la Unió Europea.

«Acabem de publicar una llei per fixar les normes d'un referèndum d'independència, per permetre que el poble escocès triï el seu propi futur en lloc de tenir un futur Brexit imposat», va afirmar Sturgeon al seu compte de Twitter, a l'espera d'explicar més detalls al Parlament. Sturgeon ja va avançar a l'abril que el seu Executiu presentaria el projecte per intentar establir aquest mateix any les normes per a una consulta.