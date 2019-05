Johnson haurà de declarar per haver mentit sobre el Brexit

Boris Johnson, el preferit per substiuir Theresa May com a primer ministre del Regne Unit, haurà de comparèixer davant d'un tribunal per les denúncies que apunten que va mentir a la població sobre el Brexit. La jutge del Tribunal de Magistrats de Londres va decidir que Johnson, antic ministre d'Exteriors, ha de respondre davant de les denúncies particulars que va cometre tres delictes de conducta indeguda en un càrrec públic.

Les denúncies estan relacionades amb les afirmacions que va fer Johnson en la campanya abans del referèndum del 2016 i després, quan va ser un dels principals defensors de la sortida del Regne Unit de la UE. Els britànics van decidir per un 52 per cent abandonar el bloc.

«Durant tots dos períodes de temps, el demandat va mentir repetidament i va enganyar els britànics respecte el cost de pertànyer a la UE, va dir expressament, va donar suport o va interferir que el cost era de 350 milions de lliures la setmana», estableix la denúncia contra Johnson.