L'Eurocambra suspèn l'acreditació provisional als electes de l'Estat espanyol per evitar «problemes polítics»

El president del Parlament Europeu, Antonio Tajani, ha acceptat així la petició que havien fet el PP, PSOE i Cs on demanaven no concedir aquesta acreditació fins que l'Estat espanyol comuniqui oficialment la llista d'eurodiputats, després que la institució impedís als eurodiputats electes de JxCat Carles Puigdemont i Toni Comín accedir per fer aquests tràmits.

Tajani ha assegurat en la seva carta que pren aquesta mesura per "evitar qualsevol possible interferència en un procediment nacional" i per "garantir un tractament just i equitatiu" dels escollits a les eleccions europees del 26-M.