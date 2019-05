La Mesa del Senat decideix suspendre Raül Romeva amb l'oposició del PNB

La Mesa del Senat va acordar «suspendre en drets i obligacions» el senador d'ERC en presó preventiva Raül Romeva, després de conèixer l'informe dels lletrats de la cambra alta, en el qual es determina que «resulta indubtable» l'aplicació de la Llei d'Enjudiciament Criminal a Romeva. La suspensió té caràcter retroactiu i efectes des del moment en què va prendre possessió de l'escó el passat 21 de maig. Així ho va anunciar la vicepresidenta primera de la Cambra, Cristina Narbona. La decisió va comptar amb el vot a favor de PSOE i del PP i el vot en contra del representant del PNB a la Mesa.

Narbona va explicar que els lletrats de la Cambra realitzaran ara un informe sobre els efectes d'aquesta suspensió, com ara la composició del Senat, si es rebaixa o no el total i canvien per tant les majories. Aquest informe es veurà en una reunió de la Mesa convocada per a dimecres que ve.

Però la suspensió, va afegir la vicepresidenta de la cambra, té un «efecte immediat» en la composició del grup parlamentari d'ERC, que comparteix en aquesta legislatura amb EH Bildu al Senat. Dilluns passat va acabar el termini per registrar els grups i Esquerra ho va fer amb nou senadors propis i un més d'EH Bildu, és a dir, amb deu, el nombre mínim que exigeix el Reglament per a constituir grup parlamentari.

ERC té però quatre senadors més que no va inscriure en el seu grup, perquè ha decidit prestar-los a JxCat perquè pugui formar grup, una pràctica habitual a la cambra alta. En perdre Romeva i haver cedit aquests quatre parlamentaris, Esquerra s'ha trobat amb que només té nou components i no compleix el Reglament.

La Mesa ha decidit donar-li a ERC cinc dies més perquè pugui recompondre el grup. Narbona va explicar que en presentar el grup ERC-EH Bildu, no podien saber que la Mesa suspendria ahir Romeva, fet pel qual es considera «raonable» donar-los un nou termini per «solucionar» la composició. Aquest temps permetrà la incorporació a la Cambra d'una senadora d'EH Bildu que podria solucionar el problema.