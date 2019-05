Mueller no descarta que Trump delinquís

El fiscal especial nord-americà, Robert Mueller, va afirmar que imputar el president, Donald Trump, «no era una opció», si bé no va descartar que cometés algun delicte, en les seves primeres declaracions després de la publicació del seu informe sobre la ingerència de Rússia a les eleccions de 2016. Mueller va destacar que «un president no pot ser imputat per un delicte federal mentre està en el càrrec». «Això és inconstitucional», va manifestar, abans de recalcar que «imputar al president un delicte no era, per tant, una opció a considerar».

«L'opinió escrita del Departament de Justícia explicant la política determina diversos aspectes importants que informen sobre la nostra gestió de la investigació per obstrucció», va afegir, en referència a un dels dos punts clau de la seva recerca. Malgrat això, va dir que estava previst que «si hi havia seguretat que el president clarament no havia comès un delicte, es diria a l'informe». «No obstant això, no vam fer una determinació sobre si el president va cometre un delicte», va puntualitzar, abans de destacar que «no participaré en conclusions o hipòtesis sobre el mandatari».

«Hi ha també un motiu pel qual vam investigar els esforços per obstruir la investigació. Els assumptes investigats eren d'una importància cabdal i era clau per a nosaltres obtenir informació exacta de totes les persones a les quals vam interrogar», va explicar. «Quan un subjecte de la investigació l'obstrueix o menteix als investigadors, colpeja el centre dels esforços del Govern per a descobrir la veritat i exigir responsabilitats», va afegir.



La ingerència russa

En les seves declaracions, va incidir que «oficials d'Intel·ligència russos, part de l'Exèrcit rus, van llançar un atac concertat contra el sistema polític nord-americà» utilitzant tècniques informàtiques «sofisticades» per «hackejar» ordinadors i xarxes de la campanya de la candidata demòcrata, Hillary Clinton. Així mateix, va explicar que aquests agents russos «van robar informació privada i la van publicar online a través d'identitats falses i l'organització Wikileaks».