Obren judici contra Pino, ex número 2 de Policia, per pendrive dels Pujol

El jutjat número 11 de Madrid ha obert judici oral contra Eugenio Pino, que va ser director adjunt operatiu (DAO) de la Policia, per presumptes delictes de revelació de secrets, frau processal i fals testimoni en relació amb l'origen del pendrive amb informació de la família Pujol.

En un acte, al qual ha tingut accés Efe, el jutge Juan Javier Pérez envia al banc dels acusats Pino, número 2 de la Policia amb Jorge Fernández Díaz com a ministre de l'Interior i Ignacio Cosidó com a director del Cos, i l'altre processat, l'inspector en cap Bonifacio Díez Sevillano.

El magistrat, que designa l'Audiència Provincial de Madrid com a òrgan competent per jutjar-los, els sol·licita que dipositin una fiança conjunta i solidària de 5.000 euros per assegurar les possibles responsabilitats pecuniàries en les quals podrien incórrer.

Aquest cas se centra en el presumpte origen il·lícit d'un llapis de memòria que la Policia va aportar al jutge de l'Audiència Nacional que investiga la fortuna dels Pujol, José de la Mata, que, no obstant això, el va anul·lar com a prova i va encarregar investigar el seu origen.

Fa uns mesos, la Fiscalia va sol·licitar l'arxiu en considerar que cap dels dos va participar en la decisió de lliurar el llapis al jutge i que no es pot concloure que ordenessin o es concertessin amb tercers per accedir a bases de dades i "copiar informacions" corresponents al fill gran dels Pujol, Jordi Pujol Ferrusola.

Ara, el jutge sol·licita al ministeri fiscal que confirmi "si fa renúncia expressa a presentar acusació".

Encara que la Fiscalia no acusés, els processats ja s'enfronten a peticions de presó per part de les altres acusacions: la que exerceix Pujol Ferrusola sol·licita dos anys i mig, mentre que Podem eleva la seva petició a 10 anys i mig de presó.

De la seva banda, els acusats van recórrer l'ordre de processament, un assumpte que es troba a l'espera de resolució de l'Audiència de Madrid i en què la Fiscalia va interessar que es pronunciés a favor dels acusats.

Segons la tesi del jutge instructor, Pino i Díez "van poder concertar-se" per fer arribar el pendrive, que contenia informació privada del fill dels Pujol, al jutge De la Mata "ocultant la seva il·lícita procedència".

En la seva ordre de processament el jutge va al·ludir a "les notables contradiccions" de Pino, que primer va declarar que Marcelino Martín Blas, el que va ser comissari en cap de la Unitat d'Afers Interns, li va mostrar el 2013 un pendrive que suposadament provenia de l'Agència d'Informació Método 3 amb informació confidencial i que va ordenar als seus subordinats fer-ne còpies.

Però temps després es va desdir en afirmar que Martín Blas li va explicar que el dispositiu "venia dels mags" i que ell va deduir que es referia a l'esmentada agència; i fins i tot va assenyalar que l'excomissari José Villarejo -a la presó i investigat per l'Audiència Nacional- li va oferir vendre-li el pendrive per 200.000 euros.