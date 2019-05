El Parlament d'Israel es dissol per la manca d'acord per formar Govern

El Parlament d'Israel va aprovar la seva dissolució després que el primer ministre, Benjamin Netanyahu, no hagi pogut arribar a un acord sobre la formació de Govern. La votació a la Knesset es va tancar amb 74 vots a favor i 45 en contra, de manera que s'inicia el procés per a la convocatòria d'unes eleccions que tindrien lloc el 17 de setembre. Netanyahu va informar abans de la votació a la bancada del Likud que no havia aconseguit un acord amb el líder de Yisrael Beitenu, Avigdor Lieberman, pel que fa a un projecte de llei que obligaria els ultraortodoxos a complir amb el servei militar de dos anys de l'exèrcit israelià. «L'Estat d'Israel va a noves eleccions per la negativa del Likud d'acceptar la nostra proposta», va assenyalar Lieberman. «És una rendició total del Likud als ultraortodoxos. No serem socis en un Govern de la llei jueva», va tancar.

Hores abans, el president d'Israel, Reuven Rivlin, havia afirmat que «farà tot el possible» per evitar la repetició de les eleccions al país, i va dir que té dues opcions «si el Govern no és format abans de la mitjanit». «He d'adoptar una decisió tres dies», va dir, abans de prometre que farà «tot el que pugui per evitar que Israel vagi a una altra campanya electoral».