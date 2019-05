Un 45 per cent dels espanyols aposten perquè Sánchez governi en coalició

El 45% dels espanyols vol que, després de les eleccions generals es formi un Govern de coalició i d'aquest percentatge la meitat aposta per incloure-hi Unides Podem, segons reflecteix el Baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS) del mes de maig. D'una banda, el CIS pregunta quin govern hauria de sortir dels resultats del 28 d'abril i l'opció amb més suport és la de formar un Executiu de coalició entre diversos partits, davant d'un 38,2% que entén que hauria de governar el PSOE per haver estat el partit més votat. Només un 5,5% aposta per repetir eleccions.

Als que volen un govern de coalició (el 45 per cent), el CIS els va preguntar qui haurien de formar-lo i aquí la meitat s'inclina per que el PSOE integri Unides Podem, ja sigui incorporant també nacionalistes i independentistes (16,1%) o amb aquestes formacions sobiranistes des de fora (34,1%). Per contra, l'opció d'un govern de coalició entre PSOE i Ciutadans només és avalada pel 24,5% dels que aposten per un Executiu compartit.

Ara bé, si les dades de les dues preguntes s'uneixen i es pren com a referència el conjunt dels enquestats i no només aquells que volen un pacte de govern, el CIS interpreta que l'opció d'un Executiu en solitari de Pedro Sánchez puja al 49,8%, mentre que baixa al 27% l'exigència que s'inclogui Unides Podem, amb o sense sobiranistes (8,7 i 18,3% respectivament), i cau al 13,2% el suport a una aliança PSOE-Ciutadans.

En un altre moment de l'enquesta, en ser preguntats a qui prefereixen com a president del Govern, el socialista Pedro Sánchez apareix destacat amb un suport del 39% i per darrere hi ha el líder de Ciutadans, Albert Rivera, amb un 13,3%, i el secretari general de Podem, Pablo Iglesias, amb el 10,6%.

En la valoració de líder es manté al capdavant Sánchez amb una nota mitjana de 5,1 punts, l'únic que aprova, i per primera vegada Pablo Iglesias escala fins al segon lloc marcant el seu rècord personal amb 4,2 punts, superant fins i tot Rivera (4) i Garzón (3,9). Pablo Casado, del PP, i Santiago Abascal, de Vox, tanquen la llista amb 3,2 i 2,6 punts, respectivament.

Després de les macroenquestes electorals de març i abril per a les generals i europees, el baròmetre de maig torna a la seva mida habitual i es basa en 2.985 entrevistes personals realitzades a 294 municipis de 48 províncies entre els dies 1 i 11 de maig, en plena ressaca de les eleccions generals. En ser preguntats pel seu vot en unes noves eleccions, un 30,1% confirma el seu suport al PSOE, un 13,4% opta per Ciutadans, un 12,6% per Unides Podem i només un 9,4% garanteix el seu vot al PP i un 4,4% a Vox. Això sí, hi ha un 7,5% que no votaria i un 10,3 que no saben o no contesten.

Paral·lelament, els ciutadans que desqualifiquen la conjuntura política que han deixat les eleccions generals del passat 28 d'abril sumen el 52,8% dels entrevistats, un percentatge que és 26 punts inferior al dels que consideraven que la situació estava «malament o molt malament» a l'estudi anterior.

La llista de problemes torna a estar liderada per l'atur, que rep un 64,6% de mencions, incrementant-se tres punts respecte l'abril, i la classe política està al segon lloc, encara que amb menys mencions que el mes anterior, quan apareixeria el tercer de la llista, en passar del 31,4% dels qüestionaris, el seu rècord fins ara, al 27,8%.