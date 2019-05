Almenys 7 morts i 21 desapareguts en enfonsar-se un vaixell al Danubi

Almenys set persones van morir i 21 van desaparèixer després del naufragi d'un vaixell al riu Danubi al seu pas per la capital d'Hongria, Budapest, segons el darrer balanç divulgat per les autoritats, que van admetre que les esperances de trobar més supervivents són «mínimes».

El vaixell, a bord del qual viatjaven 30 turistes sud-coreans, tres guies i dos tripulants hongaresos, va impactar amb una altra embarcació turística cap a les nou de la nit de dimecres prop de la zona del Parlament i es va enfonsar al riu, on es va desplegar un ampli operatiu de recerca. La policia va tallar la ruta entre els ponts de Margarita i Isabel mentre es duen a terme aquestes tasques.

«No m'atreveixo a dir que no hi ha esperances, però sí que les oportunitats són mínimes» de trobar més supervivents, va admetre un portaveu del servei nacional d'ambulàncies, Pal Gyorfi, en declaracions a la televisió estatal. «No és només per la temperatura de l'aigua, sinó per les fortes corrents, el vapor que hi ha sobre la superfície i la roba que portaven les persones que van caure a l'aigua», va argumentar.

El president de Corea del Sud, Moon Jae In, va anunciar que les autoritats sud-coreanes i hongareses col·laboraran per investigar la causa del sinistre. «El més important és la pressa», va explicar Moon durant una reunió d'emergència en què va instar a utilitzar tots els canals diplomàtics per agilitzar les operacions de recerca.

Un portaveu del Ministeri d'Exteriors sud-coreà, Kang Hyung Shik, va confirmar la mort de vuit persones, entre elles set ciutadans sud-coreans, i va xifrar en 19 els desapareguts. Les set persones rescatades presentaven importants quadres d'hipotèrmia però estan estables, segons el portaveu del servei d'ambulàncies.

Un portaveu de la Policia, Adrian Pal, va informar en canvi de set morts -tots ells de nacionalitat sud-coreana- i 21 desapareguts i va dir que, amb el que se sap fins ara, es desconeix si hi ha cadàvers atrapats dins de l'embarcació. Les autoritats han obert una investigació criminal pel sinistre.

L'empresa propietària de l'embarcació enfonsada, Panorama Deck, va assegurar que han mobilitzat tots els recursos disponibles i va afegir que el Mermaid, adquirit l'any 2003, passava periòdicament les seves revisions. Es tracta d'un ferri de dos pisos i 27 metres d'eslora amb capacitat per a un màxim de 60 persones.



«Visita de rutina»

Mihaly Toth, un portaveu de l'empresa propietària del vaixell, va assenyalar a l'agència de premsa hongaresa MTI que l'embarcació no tenia problemes tècnics. «Era una visita turística de rutina», va assegurar. «No sabem què va passar. Les autoritats estan investigant. L'única cosa que sabem és que es va enfonsar de pressa», va afegir Mihaly Toth. El ministre hongarès de Salut, Ildiko Horvath, va visitar el lloc dels fets per expressar el seu condol a les famílies de les víctimes.