Errejón proposa un pacte a Madrid a PSOE i Ciutadans

El candidat de Más Madrid a la Comunitat, Íñigo Errejón, va oferir al PSOE i Ciutadans obrir una negociació per mirar d'explorar un acord de governabilitat a l'Ajuntament i la Comunitat per generar una alternativa «al PP de la corrupció i a l'extrema dreta de Vox». Per fer-ho, Errejón ja ha parlat amb el seu homòleg del PSOE, Ángel Gabilondo, per explorar aquesta via, tot i que no ha mantingut contactes directes encara amb Ciutadans, una formació que no considera que estigui ara mateix diposada a negociar amb tots dos una alternativa al PP i Vox.Així ho ha indicat Errejón en les respectives entrevistes que ha concedit a 'eldiario.es' i la Cadena Ser, recollides per Europa Press, per subratllar que després dels resultats electorals del 26M, en què les forces progressistes no sumen majoria absoluta en les institucions madrilenyes, fa aquesta "declaració d'intencions" política per buscar una via alternativa a governs dirigits pel PP i amb presència de Vox..