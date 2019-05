El Moviment 5 Estrelles confirma Di Maio com a líder tot i la davallada electoral

El Moviment 5 Estrelles (M5S) va confirmar Luigi di Maio com el seu líder amb el 80 per cent dels més de 56.000 vots emesos en una consulta interna després dels mals resultats a les eleccions europees de diumenge passat, que han debilitat encara més la posició de l'M5S al Govern de coalició amb la Lliga de Matteo Salvini.

Un total de 56.127 persones van participar en la consulta realitzada per l'M5S a través de la plataforma digital Rousseau, de les quals 44.849 van respondre «sí» a la pregunta de si volen que Di Maio segueixi sent el «cap polític» de la formació antisistema. Altres 11.278 van dir «no».

L'M5S va destacar que es tracta d'«un rècord mundial de participació per a una votació on line realitzada en un sol dia per un partit polític», tot i que, segons va denunciar, Rousseau va patir fins a tres ciberatacs durant la jornada.

«El nostre viatge acaba de començar, però la prova d'avui és un pas real cap endavant per a Rousseau, per a la democràcia digital i per al Moviment 5 Estrelles», va afirmar l'M5S en un comunicat.

Di Maio va reaccionar a Facebook donant les gràcies «a tots, als que m'han confirmat en el càrrec, als que s'han abstingut i als que hi han votat en contra».