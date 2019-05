Zapatero va informar el mediador amb ETA d'una gran operació a França

Les actes de la banda terrorista ETA han tret a la llum que l'expresident del Govern José Luis Rodríguez Zapatero va revelar al mediador amb la banda terrorista que França tenia previst donar un cop important a ETA després de la detenció de Ramon Sagarzazu a finals de maig de 2005. Aquest mediador, segons la documentació confiscada a França, es reunia amb el llavors cap de l'Executiu, qui a més li va demanar que la relació entre ETA i ell sol es produís per aquesta via i «amb total discreció».

Segons la documentació que està en poder de l'Audiència Nacional, les actes no diuen el nom d'aquest mediador, però la seva existència la posa de manifest el facilitador que es va ocupar d'organitzar les reunions entre els enviats del Govern i els representants d'ETA. En les actes, aquest últim apareix amb el nom clau «LAU», però no apareix identificat i a més no es tracta d'una sola persona. En l'atestat de la policia francesa s'explica que era l'«encarregat» de conduir les discussions entre ETA i el Govern i el «designat com a interlocutor legítim de cadascuna de les parts en cas de desacord», i que procedeix de l'organització Nobel.

De fet, el paper que va exercir «LAU» està definit aes esmentades actes de la banda en vuit punts que van des de facilitar el procés i convocar les reunions a establir les relacions amb les autoritats per garantir la seguretat dels llocs de trobada i de les delegacions. «LAU» va exposar en una de les reunions que va mantenir amb ETA, a la qual va assistir com a representant Alain -Ramón Sagarzazu-, el 16 de maig de 2005, que ja havia trobat un intermediari directe «per accedir a Gorburu», el nom en clau que es va donar a Zapatero en la negociació.

«LAU», que en aquella trobada estava format per dues persones, no va especificar qui era aquest mediador, però va exposar que ja s'havia reunit 4 vegades amb el president del Govern i que el cap de l'Executiu havia demanat que, d'ara endavant, tota la relació entre l'Organització i ell es produís «només per aquesta via» i que es desenvolupés amb «total discreció».

En aquella trobada del mes de maig de 2005 entre la banda i el facilitador també es va informar que Zapatero havia acceptat la seva proposta per a la reunió així com tot el procediment. Però que a causa de les eleccions -les basques es van celebrar a l'abril de 2005-, li havia sol·licitat un «canvi de dates».

Una altra reunió que recull les actes és una celebrada al juliol de 2005 entre la banda terrorista i el facilitador «LAU» i el mediador. Aquest darrer els va traslladar que només hi havia quatre persones que coneixien la representació d'ETA, que eren el president, el propi mediador, els enviats del Govern i una altra persona més i els va traslladar una conversa mantinguda amb Zapatero.

Així, va exposar que el llavors president del Govern li havia revelat que «fonts policials franceses» li havien traslladat que «després de la detenció d'Alain tenien preparat un cop operatiu important contra l'Organització».

Alain és el nom que utilitzava Ramon Sagarzazu Gaztelumendi, que va ser detingut a finals de maig de 2005 i fins a aquell moment havia participat de les trobades per facilitar la negociació del Govern amb ETA, com va quedar de manifest a les actes de la banda. A la seva declaració, Sagarzazu va assegurar que els policies li van dir: «bé, tindrà aviat una reunió amb Zapatero, no?». Al que ell els va respondre: «I vostès tenen com a missió fotre-ho tot, no?».



Preocupació per arrestos

El mediador va traslladar també als representants d'ETA a la reunió de juliol de 2005 la preocupació que tenien davant d'una possible detenció dels enviats de la banda terrorista a la negociació, ja que temien que pogués implicar la ruptura de les negociacions.

En aquella trobada, el facilitador va demanar al mediador que es veia amb Zapatero que no demanessin pressa als representants del Govern «pel bé de les converses» i a aquest li va semblar bé la proposta i es va comprometre a traslladar-la a l'expresident del Govern