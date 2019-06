Analitzen el mòbil de l'exparella de la treballadora d'Iveco que es va suïcidar

Agents de la Policia Nacional estan analitzant el mòbil de l'exparella de la treballadora d'Iveco que es va treure la vida dissabte passat després de la difusió d'un vídeo sexual entre els seus companys de feina. La pericial forense s'està duent a terme després que dijous l'exparella lliurés el seu mòbil un cop va prestar declaració en seu policial, on va acudir de forma voluntària per la «pressió» que estava rebent aquests últims dies.

Davant els investigadors, aquesta persona va negar haver estat l'autor de la difusió de les imatges i va facilitar el seu telèfon als agents. Una de les versions que ha circulat en els últims dies és que la víctima va enviar per error el vídeo.

El Jutjat d'Instrucció número 5 d'Alcalá d'Henares va obrir dijous unes diligències per investigar la difusió del vídeo després de rebre l'atestat policial. La dona, de 32 anys i mare de dos fills petits, estava preocupada després de la difusió per què opinaria el seu marit, que el va veure divendres. En aquell moment, la dona va patir una crisi nerviosa i l'endemà es va suïcidar.

Per part seva, l'inspector de la Policia Nacional i delegat de Participació Ciutadana de la Prefectura Superior de Policia de Múrcia, Gonzalo Álvarez, va advertr que «mai s'ha de tornar a enviar» un vídeo que impliqui ciberassetjament, en cas de rebre aquest tipus de contingut al mòbil o altres plataformes, perquè constitueix un delicte.

Álvarez va fer aquestes declaracions durant l'acte de presentació de la campanya de prevenció. «El ciberassetjament està connectat, ho has de reconèixer», va dir en ser preguntat pel cas de la treballadora d'Iveco que es va treure la vida dissabte passat. En concret, Álvarez va advertir de manera contundent que difondre aquest tipus de vídeos és delicte, perquè «la intimitat, lògicament, ens pertany a les persones». En casos com el d'Iveco, va advertir que «si rebem el vídeo i el reenviem, estem cometent un delicte, és una cosa que no es pot fer, està tipificat i penat», va avisar.



«Sabem el que està malament»

«En general, tots sabem el que està bé i el que està malament, i les coses no han de ser delicte per no fer-les», va explicar l'inspector, que va destacar que «tots sabem que això està malament».