Cinc detinguts a Màlaga i Ceuta per blanqueig de diners procedents del narcotràfic

Agents de la Guàrdia Civil van detenir almenys cinc persones a les ciutats de Màlaga i Ceuta en el marc d'una operació contra el blanqueig de capitals procedents del narcotràfic. Presumptament el blanqueig es realitzava a través de la inversió en immobles de la costa. Als arrestats se'ls investiga pels delictes de pertinença a grup criminal i blanqueig de capitals i no es descarten més arrestos. A més, en l'operatiu es van practicar nou escorcolls a les dues ciutats. Més de 100 guàrdies civils de les comandàncies de Màlaga i Ceuta, així com del Grup d'Acció Ràpida (GAR) i l'Òrgan de Coordinació d'Operacions contra el Narcotràfic (OCON) van participar en aquesta operació, dins del dispositiu especial que la Guàrdia Civil realitza contra aquesta delinqüència a l'àrea de l'Estret i a la seva zona d'influència. Es van practicar diversos escorcolls a Màlaga capital al Puerto de la Torre i a Carlinda, on es va intervenir una embarcació semirígida.