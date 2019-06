Donald Trump imposarà aranzels del 5 per cent a les importacions des de Mèxic

El president nord-americà, Donald Trump, va anunciar que imposarà aranzels del 5 per cent sobre les importacions que arriben al país des de Mèxic fins que deixin d'entrar migrants irregulars als Estats Units. «Les tarifes aniran augmentant de manera gradual fins que se solucioni el problema de la migració il·legal, moment en el qual es retiraran els aranzels», va assenyalar el president nord-americà. Trump va detallar que els aranzels augmentaran l'1 de juliol a un 10 per cent, a un 15 per cent l'1 d'agost, a un 20 per cent l'1 de setembre i l'1 d'octubre a un 25 per cent.

Per la seva banda, el viceministre mexicà d'Exteriors per a l'Amèrica del Nord, Jesús Seade, va qualificar la mesura de «molt extrema» i va destacar que podria suposar una guerra comercial entre tots dos països. A més, Seade va advertit que Mèxic respondrà «de manera enèrgica» a les mesures dels Estats Units en cas que les apliqui i va afegir que l'anunci del mandatari nord-americà ha estat com una «dutxa gelada» a les bones relacions entre els dos països.

«No és un secret que el president Trump és molt actiu a Twitter. Publica molts tuits sobre coses que després abandona. Parla d'altres coses que després moren aquí i només algunes tenen efecte», va afirmar.

Hores després, el ministre d'Exteriors de Mèxic, Marcelo Ebrard, va parlar per telèfon amb el seu homòleg nord-americà, Mike Pompeo, amb qui va acordar iniciar un «procés de negociació» per resoldre l'última crisi bilateral. Ebrard va destacar l'«interès i respecte de la carta del president Andrés Manuel López Obrador», en què defensava la gestió migratòria de Mèxic i proposava a Trump «buscar alternatives de fons al problema migratori». «Avancem», va celebrar el ministre d'Exteriors.

Ebrard va explicar que «la rellevància de l'assumpte» requereix «treballar intensament». «També cal veure aliats de Mèxic durant el cap de setmana. Per això surto ara», va afegir, abans de reiterar que les dues parts faran tot el possible per solucionar aquesta crisi econòmica.