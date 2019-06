Iglesias demana «coherència» al PSOE en els seus pactes per no afectar l'estabilitat

El líder de Podem, Pablo Iglesias, va avisar el PSOE que «no serà bona notícia per a Espanya perdre coherència a l'hora de plantejar aliances» postelectorals, ja que «dir una cosa en campanya i fer-ne una altra» perjudica l'estabilitat i pot suposar una «falta de respecte als electors». «Si el que volem és un horitzó d'estabilitat i certesa per al nostre país, no es pot dir una cosa en campanya i fer una altra immediatament després. Aquí ve una crítica afectuosa, irònica i esperançada als nostres socis del PSOE, que sembla que han trigat poc a proposar acords de govern a Cs», va apuntar durant la XXXV Reunió del Cercle d'Economia de Sitges.

Davant un auditori ple d'empresaris, va afegir que «és poc comprensible presentar-te a unes eleccions amb un programa progressista i després voler arribar a acords de govern amb qui no té un programa progressista, sinó pràcticament el contrari». En to irònic, Iglesias va destacar que forma part de la política que els partits siguin «víctimes de certes promiscuïtats» una vegada passen la campanya –«en època postelectoral l'incompliment dels manaments és molt freqüent», va afirmar–, però va alertar que «incomplir en excés el sisè manament -en referència a 'no mentiràs'- pot ser una falta de respecte cap als electors».

En aquest sentit, va reivindicar que la millor opció que té el Partit Socialista per no incórrer en una «incoherència greu» és articular un govern de coalició «estable» entre el PSOE i Unides Podem, «sostingut per una base política sòlida». «No es tracta de demanar butaques, sinó de comprometre's amb les reformes», va destacar Iglesias, que va aclarir que la seva intenció és impulsar polítiques socials des de dins.

Amb les negociacions encara en marxa, es va mostrar convençut que hi haurà acord «i sortirà bé»; «entre d'altres coses, perquè és el que vol la gent», va postil·lar, referint-se a l'enquesta del CIS publicada dijous, que indica que una aliança entre socialistes i morats seria l'opció favorita dels seus votants. Amb les seves polítiques progressistes, va destacar, aquell govern de coalició hauria d'aspirar a ser una referència a l'àmbit europeu sobre com es pot donar resposta al malestar social que persisteix després de la crisi econòmica, «en contrast amb les solucions que s'han plantejat des d'Itàlia», on governen els «populistes» de la Lliga de Matteo Salvini i el Moviment 5 Estrelles.

El líder de Podem va plantejar que la reducció de l'actual jornada laboral de vuit hores diàries seria una mesura «sensata i viable», ja que seria «bo per a tots i contribuiria al repartiment d'ocupació», especialment en un país com Espanya, amb una elevada taxa d'atur. També va defensar un increment de la fiscalitat a Espanya, argumentant que està a vuit punts de distància de la mitjana europea.

Per part seva, el Comitè Executiu Nacional de Vox va marcar com a «condició indispensable» que PP i Ciutadans s'asseguin amb ells a negociar a tots aquells llocs en els quals necessiten el seu suport després de les eleccions municipals i autonòmiques i va avançar que demanaran formar part del govern a aquells llocs en què Vox hagi obtingut una representació «significativa», com poden ser Madrid o Múrcia.

La formació liderada per Santiago Abascal va fer públics els acords assolits pel seu màxim òrgan de direcció, que ha marcat com una línia vermella que la resta de formacions polítiques que vulguin formar governs alternatius «a l'esquerra» obrin converses i arribin a acords programàtics amb Vox.

En aquest sentit, el secretari general de Ciutadans, José Manuel Villegas, va afirmar que el seu partit no té cap problema per «informar» Vox dels acords amb el PP per governar comunitats autònomes i municipis.