Kim Jong-un executa diversos alts càrrecs pel fracàs amb Trump

El líder nord-coreà, Kim Jong-un, ha portat a terme una purga contra els presumptes «responsables» del fracàs de la cimera amb el president nord-americà, Donald Trump, a la localitat de Hanoi, i va ordenar l'execució de diversos alts càrrecs, entre ells l'exambaixador a Espanya Kim Hyok Chol. Segons el diari sud-coreà Chosun Ilbo, tant Kim Hyok Chol, enviat especial de Corea del Nord als EUA, com diversos alts càrrecs del Ministeri d'Afers Exteriors del país han estat executats després de ser considerats responsables que la trobada se saldés sense acord entre les parts.

«Kim Hyok Chol va ser investigat i executat a l'Aeroport de Mirim al costat d'altres quatre alts càrrecs del Ministeri d'Exteriors al març», van assenyalar fonts properes a l'assumpte. Pyongyang l'acusava d'«espiar» per als Estats Units per no captar les «intencions» de Washington en les negociacions.

D'altra banda, el que va ser el màxim cap de l'equip nuclear de Pyongyang, Kim Yong Chol, va ser derivat a un camp de treballs a la província de Jagang, prop de la frontera xinesa, mentre que Kim Song Hye, que treballava en les negociacions, ha estat enviat a un camp de presos polítics.

La intèrpret de Kim Jong-un durant la cimera, Sin Hye Yong, també ha estat detinguda i es troba igualment en un camp de presos polítics per soscavar l'autoritat per cometre errors en la traducció, per exemple, en ometre una suposada «oferta d'últim minut» plantejada pel dirigent quan Trump estava a punt de sortir de la sala. La germana del líder nord-coreà, que va col·laborar en la preparació de la cimera, també hauria estat apartada de la cúpula.