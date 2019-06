Pompeo visita Alemanya amb tres setmanes de retard

El secretari d'Estat nord-americà, Mike Pompeo, va visitar Alemanya amb tres setmanes de retard respecte a la cita prevista inicialment, ja que el passat 7 de maig va cancel·lar a l'últim moment una visita a Berlín per viatjar a l'Iraq. Pompeo va arribar a Berlín amb la finalitat de suavitzar unes tenses relacions i instar Alemanya a unir-se a les polítiques de línia dura plantejades per Donald Trump en temes globals com l'Iran, però no ho va aconseguir.

Els desencontres entre Berlín i Washington són profunds i ahir va ser impossible que no sortissin a la llum. La política a aplicar contra l'Iran és un d'ells. El fet que Europa decidís mantenir el pacte anti-nuclear amb Teheran tot i les reticències dels Estats Units va obrir una bretxa que continua oberta. Ahir Pompeo va intentar sense èxit que Alemanya s'uneixi a la línia dura contra Teheran. En tot cas, davant les càmeres, la cancellera alemanya, Angela Merkel, va mostrar la seva actitud més conciliadora: «Els Estats Units segueixen sent el nostre soci prioritari fora de la UE».