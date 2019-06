El PSOE podria governar a Lleó després del nou recompte de vots

Ángel Víctor Torres ha estat imputat per un possible cas de corrupció.

Ángel Víctor Torres ha estat imputat per un possible cas de corrupció. europa press

La Junta Electoral de Zona va fer pública una resolució per la qual eleva a tres el nombre de regidors aconseguits per la Unió del Poble Lleonès (UPL) a l'Ajuntament de Lleó a les eleccions de diumenge, el que deixa Vox sense representació al consistori. La Junta Electoral ha atès així el recurs presentat pel PSOE i UPL per l'error registrat en la transcripció de les dades d'una taula d'un col·legi en què, segons la seva reclamació, s'havien invertit els resultats dels socialistes i Vox. Una vegada que els resultats siguin oficials i es confirmi la resolució de la Junta Electoral, tot sembla indicar que serà investit alcalde el candidat socialista, José Antonio Díez, en haver perdut els partits de centredreta la majoria absoluta.

Amb la decisió adoptada per la Junta, la configuració del consistori queda amb deu regidors per al PSOE, nou per al PP, quatre per a Ciutadans, 3 per a UPL i un per a Podem, mentre que Vox perd els dos que li van ser assignats diumenge, en no arribar al mínim del 5% dels vots que cal sumar per poder tenir representació.

En un altre ordre de coses, la investigació judicial a Ángel Víctor Torres, candidat del PSOE a les eleccions autonòmiques de Canàries, ha complicat encara més l'escenari de pactes a la comunitat. Tant és així que s'ha obert la porta al fet que el nou president insular sigui el popular Asier Antona, que va quedar en tercer lloc, ja que el segon amb més vots, Fernando Clavijo, de Coalició Canària (CC), també està imputat per tres presumptes delictes de corrupció.

«El PP té l'última paraula, per això contemplem la tercera via: que no es presenti un imputat, sinó el nostre candidat, Asier Antona», van assegurar fonts del PP canari. «Un pacte PP-PSOE seria històric», van afegir, ja que CC porta governant ininterrompudament des de 1993. Però, això sí, el PP no veu que aquest Executiu de canvi el pugui liderar una persona investigada per corrupció.