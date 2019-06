Troben una dona morta a Navarra que podria ser la desapareguda dilluns passat

Un cos sense vida que podria ser el de Gumersinda MR, de 74 anys, desapareguda des de dilluns passat, va ser trobat poc abans de la mitjanit de dijous al recinte de l'estació de Renfe de Pamplona. Unitats del Servei de Bombers del Govern de Navarra que formaven part de l'operatiu de recerca van localitzar el cadàver en un lloc apartat, ocult per un vagó en desús. El rastreig de l'estació de Renfe ha estat insistent perquè va ser al seu entorn on es va veure per última vegada la dona, que patia alzheimer, mentre passejava el seu gos. L'animal va ser trobat viu al costat del cos de la seva propietària. Des de la seva desaparició estava sent buscada per un ampli dispositiu coordinat per Sos Navarra integrat pel Grup de Rescat Tècnic (GRT) i el Grup de Rescat Aquàtic del Servei de Bombers de Navarra, agents de la Policia Foral, Policia Municipal de Pamplona i policies locals de Berriozar, així com de la Guàrdia Civil i voluntaris de Creu Roja.