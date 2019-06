L'excap de les FARC demana perdó per l'ús d'una samarreta amb el símbol d'ETA

L'excap de l'antiga guerrilla de les FARC, Rodrigo Londoño Echverri, àlies Timochenko, va demanar perdó a l'ambaixada d'Espanya després que l'ambaixador d'Espanya a Colòmbia, Pablo Gómez de Olea, expressés el seu rebuig per l'ús d'una samarreta amb el símbol de la banda terrorista ETA per part d'un dels acompanyants de l'exguerriller de les FARC Jesús Santrich, alliberat dijous. «Aquestes manifestacions de suport a ETA danyen la sensibilitat de totes les víctimes del terrorisme i especialment de les víctimes vilment assassinades i mutilades», va dir l'ambaixador.'Timochenko' ha respost afirmant que les actuacions són personals i que no pot respondre pel que facin els militars del seu partit, segons recull 'Caracol Radio'. "Dir-li que les banderes de la pau i la reconciliació són les nostres i que si algun individualment ha tret un altre símbol que no se'ns interpreta és la seva responsabilitat individual", ha assenyalat Londoño.