Més de 40.000 espanyols residents al Regne Unit han demanat mantenir el seu estatus

Més de 750.000 ciutadans de la UE, entre ells uns 41.000 espanyols, han sol·licitat formalment al Govern britànic autorització per mantenir els seus drets actuals un cop s'hagi completat la sortida del Regne Unit de la Unió Europea, segons estableixen les estadístiques oficials. El programa es va iniciar a finals d'agost en fase de prova, però no va ser fins al 30 de març quan es va llançar ja en ferm. «El nostre Pla d'Assentament gratuït i directe ja ha rebut 750.000 sol·licituds, el que és enormement encoratjador», va destacar el ministre d'Interior britànic, Sajid Javid.

El programa habilitat pel Govern de Theresa May estableix que els ciutadans comunitaris que hagin viscut de forma continuada al Regne Unit durant cinc anys conservin els mateixos drets de treball, estudi o accés a serveis bàsics un cop conclogui l'hipotètic període de transició del Brexit, el 30 de juny de 2021.

«Els ciutadans de la UE són amics, veïns i companys que contribueixen a aquest país. Sigui quin sigui el resultat del Brexit, volem que es quedin», va afegir Javid, sense al·ludir expressament a la incertesa política per la manca d'un acord de divorci entre les dues parts.

Per territoris, la majoria de les peticions (570.000) han estat presentades a Anglaterra, i pel que fa a nacionalitats dels sol·licitants, Polònia i els seus 103.200 registres encapçalen la llista. Per darrere hi ha Romania (89.800), Itàlia (70.800), Portugal (52.400) i Espanya (41.800).

El Govern britànic ha assegurat que, fins al 30 d'abril, ja s'havien resolt 445.000 d'aquestes sol·licituds, de les quals una tercera part implica ja la concessió definitiva de l'estatut. A la resta de casos, les autoritats han plantejat un permís provisional, a l'espera que els sol·licitants compleixin els cinc anys mínims de residència establerts.



Una sortida amb retard

El Regne Unit hauria d'haver abandonat la UE a finals de març de 2019, però el bloqueig de la Cambra dels Comuns a l'acord que va ser negociat per Theresa May amb Berussel·les s'ha traduït en successives pròrrogues, l'última d'elles fins al 31 d'octubre. La fase final del procés serà pilotada ja per qui substitueixi -previsiblement al juliol- May a Downing Street.