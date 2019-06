Mor Frank Lucas, el narcotraficant que va inspirar el film «American Gangster»

Frank Lucas, un dels més coneguts traficants de drogues dels EUA i la història del qual va inspirar la pel·lícula American Gangster, ha mort als 88 anys. Lucas va perdre la vida a Nova Jersey mentre era traslladat a l'hospital, va explicar la seva família, sense revelar les causes exactes de la mort. El narcotraficant del barri novaiorquès de Harlem, interpretat per Denzel Washington a la pel·lícula American Gangster el 2007, es va convertir en col·laborador del Govern el 1975 i les seves filtracions van portar a l'enjudiciament de diversos mafiosos. Xofer del cap de la màfia negra novaiorquesa, Lucas va aconseguir fer-se amb el tràfic d'heroïna de la ciutat quan va morir el seu cap. En el film, dirigit per Ridley Scott i cointerpretat per Russell Crowe, s'explica com Lucas utilitzava els fèretres de soldats nord-americans portats de Vietnam per distribuir heroïna a Harlem.

El narcotràfic el va enriquir ostensiblement a la dècada dels 60, quan es va relacionar amb les elits de camps tan diferents i tan importants com el cinema, la política i els negocis. Arrestat a mitjans dels anys 70, Frank Lucas va ser condemnat a dècades de presó, que es van veure reduïdes per la seva col·laboració amb les autoritats.