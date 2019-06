Moren almenys dotze persones en un tiroteig en un edifici municipal als EUA

Almenys 12 persones van morir en un tiroteig en un edifici municipal ubicat a la localitat nord-americana de Virginia Beach, situada a l'estat de Virginia (est dels Estats Units). El cap de la Policia local, James Cervera, va assenyalar que el tiroteig va provocar almenys dotze morts i sis ferits, entre ells un agent que va poder sobreviure «gràcies al fet que portava l'armilla antibales». Així mateix, la Policia local va explicar que el sospitós, que treballava com a funcionari municipal, va perdre la vida després de ser abatut per les forces policials.

La policia va identificar el responsable del tiroteig com a DeWayne Craddock, empleat públic durant 15 anys a la ciutat, segons va confirmar Cervera. Craddock, de 40 anys, treballava per al Departament d'infraestructures en qualitat d'enginyer, i encara mantenia el seu lloc de treball en el moment de perpetrar la matança.

L'assaltant, descrit pel cap policial com un «empleat descontent», va morir després de rebre els trets de quatre agents de la policia que van respondre a aquest incident.

Segons les primeres investigacions, Craddock va utilitzar una pistola calibre 45 equipada amb un silenciador i diversos carregadors amb munició extra. Onze dels dotze morts eren empleats de la ciutat, va explicar Hansen, mentre l'altre era un contractista que havia acudit al lloc dels fets a buscar un permís. Una portaveu de l'FBI va confirmar en declaracions a la cadena de televisió nord-americana CNN que l'agència va respondre a l'incident.

Les autoritats van trobar cadàvers a tres pisos diferents de l'edifici i a l'aparcament. «No hi ha manera de descriure un incident com aquest», va explicar Cervera, en confirmar que rebien suport de l'FBI, així com d'unitats forenses del Departament de Seguretat Nacional i de la Policia de l'estat de Virginia. L'Hospital General de Virginia Beach va informar que tres ferits estan ingressats a les seves instal·lacions, dos d'ells en estat crític i un altre en bon estat. També va informar que el quart ferit va rebre ja l'alta.