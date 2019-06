La policia investiga una altra exparella de la treballadora d'Iveco que es va suicidar

L'home que la dona que es va treure la vida després de la difusió d'un vídeo sexual seu entre els seus companys de feina va esmentar al despatx de Recursos Humans d'Iveco la setmana passada, quan va anar a explicar que se sentia assetjada i humiliada, no és el mateix que el que es va presentar dijous a la caserna de la Guàrdia Civil de Mejorada del Campo, a Madrid. Tots dos, això sí, eren exparelles d'aquesta dona de 32 anys, mare dos fills, que es va treure la vida dissabte passat, segons El País.

El que va declarar voluntàriament dijous a la Prefectura Superior de Policia de Madrid, el cos que porta la investigació, ho va fer perquè se sentia «assenyalat pel seu entorn», on tots sabien que havia tingut una relació amb la dona morta i on havien començat a circular rumors que era el culpable de la difusió del vídeo. Va voler frenar aquestes acusacions i va lliurar el seu telèfon mòbil als agents. Va negar ser l'autor de l'enviament i poques hores després va quedar en llibertat sense càrrecs.

Fonts policials van assegurar que no havien trobat elements suficients per posar-lo a disposició judicial. Mantenen que l'home era el seu principal sospitós des d'un primer moment. No obstant això, l'acta de la seva declaració ha estat enviada al jutge perquè valori el seu contingut i decideixi si el cita en seu judicial, i la policia ja investiga un altre sospitós. Fonts properes al cas confirmen que el mateix material que s'ha compartit en les últimes setmanes ja va circular fa cinc anys.