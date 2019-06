Trump llançarà oficialment la seva campanya per a la reelecció el 18 de juny

El president dels Estats Units, Donald Trump, va anunciar que llançarà de manera oficial la seva campanya per intentar aconseguir la reelecció el 18 de juny a Florida, buscant continuar quatre anys més a la Casa Blanca. «Anunciaré la meva segona campanya presidencial al costat de la primera dama, Melania, el vicepresident, Mike Pence, i la segona dama, Karen Pence, el 18 de juny a Orlando, Florida», va assenyalar.

Així, va destacar que l'acte tindrà lloc a l'Amway Center. «Uniu-vos a nosaltres per a aquest acte històric», va demanar el mandatari nord-americà a través del seu compte a la xarxa social Twitter. Trump ha estat recaptant fons i celebrant actes polítics per a la seva reelecció des de fa mesos. L'acte oficial coincidirà amb el quart aniversari del dia en què va anunciar a Nova York la seva primera candidatura a la Casa Blanca.

Paral·lelament, el president dels Estats Units va donar suport a la candidatura de Boris Johnson per reemplaçar Theresa May com a primer ministre del Regne Unit i va instar tots els candidats en una entrevista al diari britànic The Sun que es comprometin a augmentar la despesa pública en defensa.

«Crec que Boris faria una bona feina. Seria excel·lent», va dir Trump sobre l'exministre d'Exteriors i un dels favorits per succeir May com a líder del Partit Conservador.

En aquesta mateixa entrevista, Trump va assenyalar que el ministre de Medi Ambient, Michael Gove, que ha criticat la seva postura sobre l'Iran, no ha buscat el seu suport de la mateixa manera que si ho han fet altres líders conservadors.