Almenys 3 morts i 7 ferits en un bombardeig israelià a l'oest de Síria

Almenys tres soldats sirians van morir i set més van resultar ferits per l'impacte de diversos projectils israelians a la província de Quneitra, a l'oest de Síria. «Poc després de les quatre de la matinada, l'enemic va disparar diversos projectils a la regió oriental de Quineitra. Aquesta agressió va provocar la mort de tres soldats i en va ferir set més, a més de provocar algunes pèrdues materials», van assegurar fonts oficials.

L'atac es va produir diverses hores després que l'exèrcit israelià informés del llançament de dos projectils des de territori controlat per Síria sobre la regió de la muntanya Hermon, als Alts del Golan sirians, sota ocupació militar hebrea. L'incident va tenir lloc després que dilluns passat una bateria antiaèria siriana disparés contra un avió de combat hebreu, mentre que Israel va respondre bombardejant la ubicació de la bateria i matant dos soldats sirians.

Israel ocupa des de 1968 els Alts del Golan, la part occidental de la província siriana de Quneitra. La zona va ser annexionada de forma efectiva per Israel el 1981, una decisió no reconeguda per la comunitat internacional. L'Assemblea General de l'ONU va aprovar el passat mes de desembre una resolució -amb el suport de 128 dels 193 estats membres- en la qual va instar els Estats Units a fer marxa enrere en el recent reconeixement del Golan com a territori israelià, quelcom que no ha tingut lloc. Als Alts del Golan hi ha uns 20.000 colons vivint en més d'una trentena de colònies hebrees.