Dimiteix la líder del partit soci de govern de Merkel pels mals resultats electorals

Andrea Nahles, líder del Partit Socialdemòcrata Alemany (SPD), aliat de Govern de la cancellera, Angela Merkel, va fer pública ahir la seva dimissió després del desastrós resultat de les eleccions europees. Nahles va anunciar a principis de la setmana passada la seva intenció de sotmetre's a una votació interna al grup parlamentari perquè els seus companys decidissin sobre la seva continuïtat en el càrrec després de la davallada que va patir l'SPD a la cita electoral del 26 de maig. «Les discussions mantingudes pel bloc parlamentari i les respostes que m'han arribat des del partit m'han demostrat que no tinc el suport suficient per a exercir el meu càrrec», va assegurar Nahles en un comunicat.

Els socialdemòcrates van patir una doble humiliació el 26 de maig. Es van ensorrar a Bremen, on podrien perdre el Govern després de més de 70 anys, i en els comicis al Parlament Europeu, on van ser superats pels Verds, quedant relegats a la tercera posició. Nahles dimitirà avui i demà renunciarà al seu càrrec com a líder del grup parlamentari al Bundestag sense haver designat el seu successor o successora.

L'SPD és soci reticent del Govern alemany, després d'una aposta fallida per assaltar el poder a les últimes eleccions. No obstant això, el màxim representant del partit a l'Executiu, el vicecanceller alemany, Olaf Scholz, va avançar que no buscarà una nova «gran coalició» perquè «tres grans associacions d'aquest tipus, seguides, no fan cap bé a la democràcia alemanya».

En un document publicat dilluns passat, el número dos de l'SPD, Ralf Stegner, el líder de les joventuts socialdemòcrates, Kevin Kuehnert, i el diputat Matthias Miersch asseguraven que els votants han castigat el partit per la seva falta de claredat. «Necessitem tenir el valor de corregir decisivament nostre curs allà on sigui necessari. Això significa un SPD sense por», van argumentar. «La gran coalició té una data final: almenys fins a setembre de 2021 i, si és necessari, abans», van aclarir, tot destacant que l'SPD «no ha signat una subscripció amb els conservadors».

De moment, rebutgen trencar directament amb la CDU, però l'han instat a aprovar lleis sobre migració i pensions i una fiscalitat progressiva per a les empreses multinacionals, entre d'altres qüestions. Nahles també va descartar abandonar el Govern, encara que va prometre pressionar els conservadors per aconseguir que es desenvolupin més polítiques socials.