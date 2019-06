Un xoc entre un creuer i un vaixell turístic causa quatre ferits a Venècia

Un creuer de la companyia MSC va xocar contra un vaixell turístic al port de la ciutat italiana de Venècia i quatre persones van haver de ser hospitalitzades, encara que sense revestir gravetat.

L'incident es va produir al canal de la Giudeca, quan l'enorme creuer va perdre el control i es va precipitar cap al mur del port Sant Basili, amb el qual va xocar i el va danyar. Després, mentre sonava la seva sirena, va colpejar la popa d'una embarcació turística de tipus fluvial que es trobava amarrada al moll.

En les imatges difoses a les xarxes socials es pot veure nombroses persones corrent pel moll, on es va quedar l'enorme creuer després de la col·lisió. S'investiguen les causes de l'incident, que es podria haver produït com a conseqüència d'un problema en el motor del creuer. El xoc va reobrir el debat sobre la presència de grans naus a la Ciutat dels Canals.