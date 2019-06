La majoria absoluta seguirà en 176 diputats tot i la suspensió dels diputats suspesos

Els lletrats del Congrés advoquen per mantenir la majoria absoluta de la Cambra en els seus actuals termes en considerar que els quatre diputats que estan suspesos per trobar-se en situació de presó preventiva no han perdut la seva condició parlamentària i, per tant, s'han de tenir en compte en el còmput global de 350 membres de la Cambra.

La Mesa del Congrés ha rebut a última hora d'aquest dimarts l'informe que va encarregar als serveis jurídics de la institució sobre la necessitat de rebaixar o no la majoria absoluta del Ple després de la suspensió dels quatre diputats que estan en presó preventiva i sent jutjats pel 'Procés': Oriol Junqueras, d'ERC, i Jordi Sànchez, Josep Rull i Jordi Turull, de Junts per Catalunya.

La seva conclusió és que no s'hauria de moure la majoria absoluta dels 176 escons actuals perquè la suspensió dels quatre diputats es refereix als seus drets i deures, però "no pot afectar el còmput legal del nombre de membres de la Cambra, ja que se'ls priva de l'exercici, però no de la titularitat del càrrec ".