Processen Camps per adjudicacions del Govern valencià a la trama Gürtel

El jutge de l'Audiència Nacional José de la Mata va dictar un acte de transformació en procediment abreujat (equivalent al processament) per a l'expresident valencià Francisco Camps pels tripijocs en l'adjudicació de la Generalitat a l'empresa de la trama Gürtel Orange Market en l'edició de Fitur de l'any 2009. El magistrat proposa jutjar Camps per un delicte de prevaricació, tot i que deixa la porta oberta a una imputació més àmplia en aquesta peça 5 del cas Gürtel, ja que fins al moment l'havia investigat també per frau.

Per al magistrat, la investigació ha revelat «un arsenal d'indicis, molt consistents, cada un d'ells prou acreditat, que permet afirmar que el llavors president de la Generalitat va participar en el direccionament del contracte de Fitur 2009 a favor d'Orange Market».

Segons De la Mata, l'adjudicació de 2009 es correspon amb la forma d'actuar de Camps des de 2005 en relació amb aquesta empresa de la trama Gürtel «a canvi de la seva paciència i resignació davant l'impagament del multimilionari deute que el PP de la comunitat tenia amb Orange Market, i la seva col·laboració en acceptar les il·legals fórmules de pagament que el PP utilitzava per anar cancel·lant l'esmentat deute».

El jutge reconeix que «no hi ha documents que acreditin fefaentment» que Camps donés instruccions a l'exdirectora general de Promoció Institucional Dora Ibars perquè adjudiqués «a dit» a Orange Market la construcció de l'estand a Fitur 2009, com tampoc «converses telefòniques, correus electrònics o missatges» entre els dos o entre Ibars i les «col·laboradores directes» de l'expresident, és a dir, la seva llavors cap de premsa Nuria Romeral o l'exconsellera Paula Sánchez de León.

A més, De la Mata sosté que «no s'ha de buscar» la signatura de Camps «en cap resolució o document adjudicat, ja que és obvi que a Presidència de la Generalitat no corresponien aquests poders legals que, en aquest cas concret, estaven assignats als òrgans de contractació de cadascuna de les entitats o institucions expositores a l'estand de Grans Esdeveniments de Fitur 2009».