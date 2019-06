Puigdemont i Comín entren al Parlament Europeu

Els eurodiputats electes de JxCat Carles Puigdemont i Toni Comín han entrat aquest dimarts com a visitants a l'Eurocambra per mantenir "reunions de treball". Després que l'expresident i l'exconseller denunciessin la setmana passada un veto del president de la cambra Antonio Tajani a la seva entrada com a eurodiputats electes, Puigdemont ha lamentat que només pugui accedir al Parlament Europeu com a "convidat" malgrat obtenir més d'un milió de vots a l'Estat espanyol a les eleccions europees.

També ha reiterat que "van ser víctimes d'un bloqueig" i d'una "discriminació" perquè altres eurodiputats electes van poder entrar en aquesta condició, segons ell. "No som uns mers convidats, som membres d'aquesta cambra", ha assegurat en una atenció als mitjans.

Durant la seva visita, Puigdemont i Comín han mantingut diverses reunions per discutir qüestions com el grup parlamentari al qual volen integrar-se. De moment només han descartat la seva entrada al grup liberal, però esperen "aclarir en les pròximes hores" a quin es podrien sumar per "formalitzar" la seva petició. "Tenim algunes portes obertes", ha assegurat l'expresident.