Trump inicia la visita al Regne Unit: «L'alcalde de Londres és un perdedor»

El president dels Estats Units, Donald Trump, va iniciar la seva visita al Regne Unit amb un missatge contra l'alcalde de Londres, Sadiq Khan. Instants abans d'aterrar a la capital britànica, Trump va afirmar en un missatge a Twitter que Khan és «un perdedor», tot afegint que ha fet una feina «terrible». El missatge de Trump es va produir després que l'alcalde de Londres argumentés en una opinió al diari The Guardian que és «molt poc britànic» que es rebi el president nord-americà «amb catifa vermella». Khan va criticar durament les polítiques del líder nord-americà i el va acusar de mentir «deliberadament i repetida» a la població.

La tensió entre Trump i Khan no és nova. El juny del 2017, coincidint amb l'atemptat terrorista al London Bridge i a Borough Market, a Londres, el president nord-americà va carregar contra l'alcalde a Twitter. «Almenys 7 morts i 48 ferits en un atac terrorista i l'alcalde de Londres diu que 'no hi ha motius per alarmar-se'», va afirmar en una piulada, que segons Khan pretenia només «generar por» entre els londinencs.

Per altra banda, el president nord-americà va augurar que el seu país i el Regne Unit aconseguiran un acord comercial quan els britànics «es lliurin dels grillons», una referència directa a la UE i a les negociacions del Brexit. «Estem començant les negociacions», va afegir Trump a Twitter, tot destacant la bona percepció de la seva visita oficial de tres dies al Regne Unit i assegurant que no havia vist cap protesta.

«La part de Londres d'aquest viatge està anant molt bé. La reina i tota la família reial han estat fantàstics. La relació amb el Regne Unit és molt forta. Enormes multituds de simpatitzants i persones que estimen el nostre país. No he vist encara cap protesta, però estic segur que les fake news treballaran dur per trobar-les», va assenyalar.

Per a avui s'ha convocat una manifestació contra Trump en la qual participaran activistes climàtics, feministes i d'esquerres en la qual tornarà a volar el globus del «Nadó Trump» que fa un any va ser la imatge de les protestes contra l'anterior visita del mandatari nord-americà, que van reunir 250.000 persones a Londres i 150.000 més a altres ciutats britàniques.

La reina Isabel II va rebre el president dels Estats Units al Palau de Buckingham. Trump i la seva dona, Melania, van arribar en helicòpter fins als jardins del palau reial, on van ser rebuts en un primer moment pel príncep Carles i la seva dona, Camilla.

Ja a les portes del palau els va esperar la reina, amfitriona d'un àpat privat que suposa l'inici d'una bateria d'actes que no va incloure ahir cap trobada bilateral entre Trump i la primera ministra britànica, Theresa May. L'agenda de la primera jornada va tenir com a punt àlgid un sopar oficial marcat per les absències de l'oposició política. De fet, el líder del Partit Laborista, Jeremy Corbyn, va aprofitar l'arribada del mandatari nord-americà per expressar el seu suport a les protestes que han estat convocades per a avui.