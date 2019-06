Vox podria denunciar Zapatero per les «cessions» a ETA

El president del Vox, Santiago Abascal, va anunciar al Congrés que estan estudiant portar als tribunals l'expresident del Govern José Luis Rodríguez Zapatero per «les inacceptables cessions» que, segons la seva opinió, va realitzar a l'organització terrorista ETA Es plantegen fins i tot delictes com col·laboració amb banda armada i revelació de secrets per avisar la banda d'una operació policial a França.

Així ho va posar de manifest després de conèixer les publicacions de les anotacions de la banda després que fos aixecat, per part de l'Audiència Nacional, el secret del sumari sobre la investigació de la negociació entre l'Executiu socialista i ETA. Una informació «gravíssima», «de les més greus que s'han publicat a Espanya en els últims temps», i a la qual va atorgar «la mateixa credibilitat que fins ara li han donat les Forces de Seguretat», perquè és una organització criminal que «no acostuma a mentir-se a ella mateixa». En tot cas, creu que el contingut de les actes confirma «les pitjors sospites».