Una noia de 17 anys organitza el seu propi suïcidi assistit a Holanda

Noa Pothoven, de 17 anys, va organitzar el seu suïcidi assistit a Arnhem (Holanda) en no poder superar el trauma que li va provocar el fet d'haver patit abusos sexuals i es va acomiadar dels seus seguidors a Instagram. Fa un any, va reconèixer que la vida era «insignificant» per a ella, ja que els seus problemes psicològics li impedien tenir una vida normal.

Als 16 anys va publicar una impressionant biografia en la qual relatava que havia patit abusos sexuals de petita, agressions i violacions que va ocultar per «por i vergonya». El seu llibre, Guanyar o aprendre, va aconseguir diversos premis i en ell reconeixia patir estrès posttraumàtic, depressió i anorèxia des de feia anys. Va intentar sobreviure als problemes psicològics, però «ja no era possible».

Diumenge passat, aquesta nena, nascuda el 2001, va posar fi a la seva vida. «He deixat de menjar i beure per un temps, i després de moltes converses i revisions s'ha decidit que seré alliberada perquè el meu patiment és insuportable. Encara estic respirant, però en realitat ja no estic viva», va escriure. Fa anys, i sense explicar-ho a ningú, va anar a la clínica Levenseinde a la Haia per preguntar per les possibilitats que tenia d'obtenir l'eutanàsia.