El PP critica l'«error» del Govern en l'exhumació de Franco

El PP va carregar durament contra el cap de l'Executiu en funcions, Pedro Sánchez, per la seva «nova equivocació política i jurídica» en el procediment per exhumar les restes del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos, un fet que, segons el seu parer, serveix per «mantenir reobertes les ferides de la Guerra Civil», segons fonts de la direcció estatal del partit. Així es va pronunciar el PP després que la Sala del Contenciós-Administratiu del Suprem decidís per unanimitat suspendre cautelarment l'exhumació de Franco, prevista per al proper 10 de juny per decisió del Govern.

Per part seva, el secretari general de Podem, Pablo Iglesias, va recriminar al Suprem que en l'acte pel qual ordena la paralització cautelar de l'exhumació de Franco s'assenyali que va ser cap d'Estat des de l'1 d'octubre de 1936, quelcom que va qualificar d'«autèntica barbaritat». En aquesta data, a Burgos, als pocs mesos de l'inici de la Guerra Civil, el general Franco va ser investit com a cap de l'Estat pel bàndol revoltat.