PP i Cs negocien que Ayuso governi a Madrid a canvi de la Presidència de l'Assemblea

PP i Ciutadans ja han tingut diversos contactes informals per iniciar la negociació d'un acord de govern a la Comunitat de Madrid. Els dos partits treballen per fer presidenta autonòmica la candidata del PP, Isabel Díaz Ayuso, mentre Cs ostentaria la presidència de l'Assemblea de Madrid, que no recauria per primera vegada en un dels grans partits. Això sí, el PP només cediria aquest lloc a Cs «dins d'un acord conjunt clar», segons van assegurar fonts de la direcció de Gènova. «Però els primers contactes van bé», van aclarir. La idea dels populars és que Ayuso presideixi la Comunitat, les conselleries es reparteixin amb Ciutadans i que Vox pugui entrar a la Mesa de l'Assemblea. «La situació és molt semblant a la d'Andalusia», van explicar. «Hi ha confiança i bona sintonia», van afegir.

La sessió d'investidura, hi hagi o no un candidat pactat, serà el 3 de juliol. Si aquell dia no hi ha acord majoritari i no es tria an president del Govern autonòmic, començarà el compte enrere per convocar unes segones eleccions. Aquesta convocatòria es produiria automàticament el 3 de setembre en el cas que no hagi estat investit cap president.

De fet, el candidat de Ciutadans a l'Assemblea de Madrid, Ignacio Aguado, va assegurar que una de les condicions que posarà al PP per «poder seguir avançant en les negociacions» per formar govern serà que la formació taronja presideixi la Mesa de l'Assemblea, qulecom «lògic» en ser el partit que «més ha crescut» en aquestes eleccions en nombre de diputats.

«Nosaltres volem presidir la Mesa de l'Assemblea de Madrid, la que mereix Ciutadans pel creixement que ha experimentat, per això li demanarem al PP que hi hagi dos membres de Cs a la Mesa de l'Assemblea. Dimarts que ve el primer pas per formar govern serà demanar com a condició això per poder seguir avançant en les negociacions»,va afirmar.

En ser preguntat sobre la possibilitat que fos l'expresident autonòmic i el seu número 13, Ángel Garrido, el que ocupés la posició de president del Parlament, el candidat de Ciutadans va defensar que ell «ho farà bé a qualsevol lloc en el qual estigui perquè té experiència en gestió i coneix l'administració autonòmica».

Per part seva, el president de Ciutadans, Albert Rivera, va rebutjar els «desafiaments» i les «rebequeries» de Vox davant la negativa de la formació taronja a negociar amb ells i els va instat a decidir si donaran suport a governs del PP i Cs a comunitats autònomes i municipis o, en cas contrari, permetrà que governin partits d'esquerres.

Paral·lelament, el líder de Vox, Santiago Abascal, va insistir que la seva formació no acceptarà cap «cordó sanitari» i va oferir a Ciutadans un «pacte global» que fins i tot porti Begoña Villacís a l'Ajuntament de Madrid o Ignacio Aguado a la Presidència de la Comunitat. En cas contrari, pensa que la solució seria governs monocolors del PP sostinguts en pactes puntuals.

Abascal va reiterar la condició «inexcusable» de Vox de seure en una taula de negociació amb tots els partits que vulguin el seu suport per a la investidura. «En cap cas donarem suport a un govern en el qual alguns dels seus membres no es vulguin asseure amb nosaltres», va garantir.



«Que ningú s'alarmi»

Santiago Abascal va demanar que «ningú s'alarmi» per la interposició d'una esmena a la totalitat als pressupostos a Andalusia i va explicar que la seva postura és «negociable» si PP i Ciutadans accedeixen a arribar a acords amb ells. Segons va assegurar, Vox va rebre els pressupostos «amb molta pressa» i no van tenir temps de revisar-los, «volent una imposició» que la seva formació no pot acceptar. «Que ningú s'alarmi, PP i Cs hauran de seure a negociar els pressupostos. Les esmenes a la totalitat es negocien», va insistir.