Trump diu no haver vist protestes a Londres i les titlla de «notícies falses»

La primera ministra del Regne Unit, Theresa May, i el president dels Estats Units, Donald Trump, van reafirmar el seu compromís per mantenir una aliança bilateral que van qualificar d'«extraordinària», en el marc d'una visita d'Estat marcada però per les protestes. «No les he vist», va dir Trump,tot qualificant-les de «notícies falses».

El mandatari nord-americà va aterrar dilluns al Regne Unit i, després d'una primera jornada més protocol·lària que política -la reina Isabel II és «una dona fantàstica» en paraules de Trump-, ahir l'agenda va incloure diverses reunions d'alt nivell amb les quals pretén seguir avançant en la «relació especial» entre els Estats Units i el Regne Unit.

Els dos líders van reiterar el seu compromís perquè els seus respectius països tanquin un acord comercial un cop el Regne Unit hagi abandonat la Unió Europea. Segons Trump, les relacions comercials bilaterals tenen un «potencial terrible» i amb un nou acord les xifres podrien duplicar-se o fins i tot triplicar-se. May, però, va reconèixer que en el terreny polític no sempre estan d'acord -«diferim de vegades», va dir-, com ha quedat clar en les postures sobre canvi climàtic o l'acord nuclear iranià, del qual Trump es va desmarcar fa poc més d'un any.

La primera ministra britànica va defensar la validesa de l'acord, tot i criticar les activitats «desestabilitzadores» del règim dels aiatol·làs, davant d'un Trump que segueix veient l'Iran com la principal amenaça al Próxim Orient. «Entre les majors amenaces a què s'enfronten les nostres nacions hi ha el desenvolupament de les armes nuclears», va destacar Trump.

May i Trump van comparèixer davant els mitjans després d'una reunió a Downing Street que va tenir com a rèplica als carrers una manifestació amb milers de persones. Aquesta marxa, avalada per líders opositors com el laborista Jeremy Corbyn, pretenia mostrar la disconformitat d'una part de la ciutadania amb les actuals polítiques de la Casa Blanca.

«He escoltat que hi havia protestes, però no les he vist», va assegurar el president nord-americà en ser interrogat sobre aquesta qüestió durant la roda de premsa. «He vist una petita protesta quan venia, molt petita, de manera que hi ha molt de notícies falses», va afegir.

Trump també va aprofitar per criticar Corbyn i l'alcalde de Londres, Sadiq Khan, amb qui s'ha intercanviat crítiques en aquests últims dies. «Pel que sé, no és molt bon alcalde», va insistir el president nord-americà, abans de referir-se a tots dos com a «forces negatives».

Segons el mandatari dels Estats Units, Corbyn li va demanar una reunió aprofitant la visita però va declinar aquesta possibilitat, tot i que el propi líder laborista va afirmar davant els manifestants que «de cap manera» es negava a veure's amb ningú.

L'alcalde de Londres va assegurar que, tot i que és «molt important» tenir bones relacions amb els Estats Units, el seu president «es comporta com un nen d'onze anys».