Alberto Rodríguez substituirà Echenique a la cúpula de Podem

El diputat canari de Podem Alberto Rodríguez substituirà Pablo Echenique al capdavant de la Secretaria d'Organització del partit, després que la direcció decidís apartar Echenique d'aquest càrrec i situar-lo en una nova comissió per a la negociació de pactes amb el PSOE. La sortida d'Echenique de la Secretaria d'Organització, càrrec que ostentava des que va ser nomenat a l'abril de 2016, arriba després que la formació es deixés 900.000 vots a les eleccions municipals i autonòmiques en comparació amb els comicis de 2015.

Per part seva, l'ex-secretari general de Podem a la Comunitat de Madrid, Ramón Espinar, va assenyalar que la crisi en el partit morat no se solucionarà «tallant caps» sinó «definint el rumb» de l'organització. Segons l'opinió d'Espinar, Podem s'ha de replantejar el cicle polític que viu el país. «Això es fa tallant caps? Segons el meu parer es fa incorporant més caps a la reflexió», va assenyalar, tot i que va dir entendre que la direcció té dret a organitzar-se com vulgui.

«No és un debat de cares ni de l'aparell intern de Podem, és un debat polític de fons, de com Podem s'incrusta en una societat de la qual ha de ser una eina de representació», va destacar l'exdirigent i exportaveu del partit al Senat.

Iglesias va ironitzar amb la «purga» del fins ara secretari d'Organització del partit compartint una vinyeta al seu perfil de Twitter en què es veu com Heidi (la famosa protagonista de la sèrie de dibuixos animats dels 80) llença per un barranc Pablo Echenique. «Gaudeix de la teva purga Echenique, que et durarà poc», assenyala. Després que des de la direcció del partit expliquessin que la nova tasca d'Echenique al partit no significava una depuració de responsabilitats després dels comicis, Iglesias va llançar aquest tuit en què Echenique seria Clara, l'amiga de Heidi que anava en cadira de rodes.