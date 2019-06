UPN s'obre a negociar la investidura de Sánchez a canvi de suport a Navarra

El president d'Unió del Poble Navarrès (UPN), Javier Esparza, va assegurar que el seu partit està disposat a «explorar» possibles acords amb el PSOE per evitar que els independentistes bascos i catalans decideixin a Navarra i al conjunt d'Espanya. Amb això no va voler descartar cap escenari davant la investidura de Pedro Sánchez, és a dir, ni el suport, ni l'abstenció ni el vot en contra. Així ho va traslladar Esparza al Rei en la reunió amb el cap d'estat al palau de La Zarzuela en el marc de la ronda de consultes que va encetar per a la investidura.

«Estem oberts a analitzar possibles acords perquè els independentistes no tinguin la clau i no decideixin la política d'Espanya ni el futur dels espanyols», va manifestar el regionalista navarrès, que va encapçalar la coalició de Navarra Suma amb el PP i Cs i que va obtenir dos diputats al Congrés, tots dos d'UPN. Segons va explicar, de la mateixa manera que UPN creu que «no és bo» per a Navarra que els independentistes bascos decideixin sobre el seu futur, també opinen que «no és bo» per a Espanya que els independentistes catalans facin el mateix «amb el projecte comú».

En aquest sentit, Ciutadans va rebutjar el plantejament d'Unió del Poble Navarrès. Davant aquesta hipòtesi d'afavorir la investidura de Pedro Sánchez a canvi que Navarra Suma governi a la Comunitat Foral, on el PSN de Maria Chivite necessitaria almenys l'abstenció d'EH Bildu per fer-se amb el govern autonòmic, fonts de la formació liderada per Albert Rivera van destacar que és un criteri d'UPN que no comparteixen a Cs. En aquesta línia, la formació taronja va reiterar que el PSOE hauria de permetre que «els constitucionalistes» que integren Navarra Suma i que van guanyar les eleccions -amb 20 diputats, a sis de la majoria absoluta- governin a Navarra «sense demanar res a canvi».

Per part seva, la portaveu parlamentària de Coalició Canària (CC) al Congrés, Ana Oramas, va reafirmar davant el Rei que el seu partit no donarà suport a la investidura de Sánchez si tanca un acord de govern o programàtic amb Podem i es va queixar que el PSOE encara no hagi temptejat ningú sobre possibles suports per a la seva investidura. En la conversa amb el Rei, la diputada de Tenerife va ratificar al monarca que Coalició Canària no pensa donar suport «en cap cas» a Sánchez si tanca un govern de coalició ni un acord programàtic amb els de Pablo Iglesias, però tampoc el facilitarà amb una abstenció. A més, va desvincular aquesta posició de les negociacions per a la governabilitat a Canàries.

Paral·lelament, el Partit Regionalista de Cantàbria (PRC) va transmetre al Rei la seva disposició a donar suport a l'eventual investidura del president del Govern en funcions sempre que compleixi els compromisos pendents amb aquesta comunitat. Així ho va assenyalar el seu únic representant al Congrés, José María Mazón, al final de la reunió de mitja hora que va mantenir amb el cap de l'estat.



Garzón parla de «xantatge»

Finalment, el coordinador federal d'Esquerra Unida (IU) i diputat per Màlaga d'Unides Podem, Alberto Garzón, va acusar el PSOE d'inacció a l'hora de negociar la investidura de Sánchez i va assenyalar que això genera un «problema democràtic» perquè apunta a un «xantatge» cap al seu soci preferent.