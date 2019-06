Els diputats presos faciliten la investidura de Sánchez en conservar les seves actes

La ronda de consultes del Rei amb els representants polítics dels partits amb escó desemboca en una nova aritmètica per a la investidura. La decisió dels tres diputats de JxCat de mantenir les seves actes malgrat estar suspesos i el suggeriment d'UPN d'intercanviar abstencions amb el PSOE han alterat les especulacions sobre els suports de Pedro Sánchez. La portaveu de JxCat al Congrés, Laura Borràs, va confirmar després de la seva entrevista amb Felip VI que Jordi Turull, Josep Rull i Jordi Sànchez conservaran les seves actes com a diputats electes malgrat la suspensió i de tot el que comporta: no votar, entre altres conseqüències, fet amb el qual facilitaran la investidura de Sánchez.

Si els tres diputats suspesos no cedeixen el seu escó, Sánchez podria sumar a favor seu 173 vots davant de 172 en contra. D'aquesta manera, el president del Govern en funcions en tindria prou amb l'abstenció dels dos diputats de Navarra Suma per aconseguir la confiança de la cambra baixa. Per contra, si tornessin l'acta i fossin substituïts, Sánchez aconseguiria 173 vots a favor davant de 175 en contra, el que implicaria que amb el suport dels dos escons de Navarra Suma únicament aconseguiria un empat que no li permetria ser investit. Per desbloquejar aquesta situació, Sánchez necessitaria a més que Coalició Canària li donés suport, quelcom que dimecres va rebutjar rotundament la seva portaveu al Congrés, Ana Oramas.

El president d'UPN, Javier Esparza, va avançar que la seva formació estaria disposada a facilitar la investidura de Sánchez si, a canvi, els socialistes navarresos faciliten la seva a la comunitat foral. No va parlar d'abstencions, però és l'opció que es va obrir pas.

Borràs va assegurar que a la seva reunió amb Felip VI li va dir que «els catalans no tenen Rei» i li va retreure que amb el seu discurs del 3 de octubre de 2017 es va convertir en «actor de part» contra l'independentisme.

Segons la seva opinió, Felip VI «podia haver jugat un paper més discret» en el problema de Catalunya, però amb el seu discurs dos dies després del referèndum d'independència «va ser actor de part» i «va fer que moltes persones, fins i tot monàrquiques i no independentistes , pensessin que el Rei estava prenent part en aquesta situació».

Borràs va acudir a la Zarzuela per ser «veu i altaveu dels presos polítics», entre ells, el cap de llista de JxCat, Jordi Sànchez, a qui el Tribunal Suprem va denegar participar a la ronda de consultes amb Felip VI.

Per part seva, el secretari general de Podem, Pablo Iglesias, va admetre que no té contacte amb Pedro Sánchez per negociar un govern de coalició des de fa dues setmanes i va apuntar que Espanya necessita estabilitat, de manera que «no hi ha temps per perdre». Tot i això, va matisar que li toca al candidat socialista iniciar aquests contactes. Iglesias va assenyalar que no concep que Sánchez arribi a una investidura «sense tenir tancats els suports», ja que considera que a un debat parlamentari d'aquesta importància s'arriba «amb els deures fets».



Cs, oposció «ferma»

Paral·lelament, el president de Ciutadans, Albert Rivera, va transmetre a Felip VI que el seu partit farà una oposició «ferma» al futur Govern de Pedro Sánchez, a la investidura del qual es va negar a donar suport argumentant que si vol tornar a ser president pot obtenir el suport dels «seus socis», Unides Podem i els partits nacionalistes.

El president del PP, Pablo Casado, va assegurar que no s'oposa que UPN pugui abstenir-se en una investidura de Sánchez si s'assegura que Navarra Suma es fa amb el Govern de Navarra i amb l'Ajuntament de Pamplona. «Com a part de la coalició no posarem cap impediment», va explicar després de reunir-se amb el Rei.

Finalment, el candidat designat pel Rei per a intentar la investidura, Pedro Sánchez, obrirà la setmana que ve una ronda de contactes formals amb els líders de PP, Ciutadans i Unides Podem per ser les formacions que van obtenir, després del PSOE, més suport a les generals del 28 d'abril i per tant, per ser els partits que tenen, segons la seva opinió, una major responsabilitat a l'hora de «facilitar o bloquejar la investidura». Va dir haver acceptat «amb honor» l'encàrrec del Rei de formar govern i va destacar que «no hi ha una altra alternativa possible» a un Executiu socialista.