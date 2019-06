Brutal pallissa a dues dones lesbianes en un autobús a Londres

Una hostessa de Ryanair i la seva parella van patir una brutal agressió a un autobús londinenc per part d'un grup de desconeguts el passat 30 de maig. Després de beure una cervesa en un bar de Weshamsted, Melania Geymonat, de 28 anys, i la seva parella, Chris, dels Estats Units, van agafar un autobús nocturn per tornar a la casa d'aquesta a Camden Town. Poc després de seure al pis de dalt, un grup d'homes es va acostar i va començar a insultar-les. Però l'atac no va quedar aquí. Després van començar a colpejar-les i els van robar les seves pertinences abans fugir de l'autobús.

L'hostessa va publicar a les seves xarxes socials una foto denunciant l'agressió i va explicar el que va passar. «Ens vam fer un petó i uns homes es van asseure darrere de nosaltres. Eren almenys quatre, tots joves. Un parlava espanyol i els altres tenien accent britànic. Van començar a dir-nos lesbianes, feien al·lusió a posicions sexuals i demanaven que ens fèssim petons», va explicar al seu perfil de Facebook.

Finalment, els homes van començar a colpejar a la seva xicota trencant-li la mandíbula, i després ella va rebre un fort cop que li va provocar una gran hemorràgia nasal.