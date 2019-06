Cinc detinguts per l'atac homòfob a una parella de dones a Londres

Almenys cinc persones han estat detingudes en relació amb un atac homòfob i masclista al nord de Londres contra una parella de dones a les quals diversos joves van propinar nombrosos cops de puny a la cara després d'intentar obligar-les a que es besessin, segons han confirmat fonts policials al diari 'The Guardian'.

Les víctimes, Melania Geymonat i la seva parella, Chris, viatjaven en un autobús quan van rebre l'agressió, a primera hora de dijous 30 de maig, i en la qual també els van robar una bossa i un telèfon mòbil. Abans d'aquesta detenció van ser arrestats quatre individus d'entre 15 i 18 anys sota sospita de robatori i assalt amb agreujant.

Les dues dones han assegurat que no tenen intenció d'amagar-se després de l'atac, que van denunciar davant la Policia i a Facebook, on van publicar una imatge en la qual apareixien immediatament després de l'agressió, encara a l'autobús, amb la cara ensangonada.

"Estava enfadada i segueixo enfadada. He passat molta por, però això no és nou. No em fa por aparèixer públicament com 'queer'. Hauria de fer-ho més sovint, de fet", ha declarat Chris a la cadena BBC. La seva parella, Geymonat, va estendre la raó de l'atac a un cas de violència masclista. "No va passar només perquè som dones en una cita. És perquè som dones", ha indicat.

L'atac, que ha consternat a l'opinió pública després de l'aparició divendres de la imatge de les dues, ha rebut la condemna tant de la primera ministra del país, Theresa May, i del líder de l'oposició, Jeremy Corbyn.