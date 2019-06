Iglesias adverteix que Sánchez «està buscant però no està trobant el PP i Cs»

El secretari general de Podem, Pablo Iglesias, va recordar a Pedro Sánchez que «els números són tossuts» i les dues opcions que té per ser investit president del Govern és per una banda un acord amb el PP i Ciutadans, «encara que els està buscant i sembla que no els està trobant», i per una altra, la de negociar un programa progressista i un govern de coalició amb Unides Podem, proporcional als resultats electorals. Iglesias va admetre que són conscients que una part de les seves mesures programàtiques no podran dur-se a terme perquè hauran de transigir en la negociació amb el PSOE, i que això mateix passarà amb les persones que hagin de formar part de l'Executiu. «Tots haurem de cedir, però atenció, amb relació al pes de cadascú», va puntualitzar.

Així, va situar les declaracions de dijous del president en funcions, en les quals no va parlar de coalició, en la línia habitual a unes negociacions que seran «llargues i difícils», en les quals hi haurà «sobreactuacions» i en què hi haurà la tensió lògica d'aquest tipus de situacions. Amb tot, va advocar per tenir «molta calma» i per treballar «a poc a poc» per assegurar que hi hagi «un govern estable i progressista que protegeixi les majories socials».

En aquest sentit, Iglesias no va voler donar gaire importància a la decisió de Sánchez que Unides Podem sigui la primera força a la ronda de reunions, i sí que va apunar que la decisió del president d'anar a la consulta amb Felip VI sense haver parlat amb ningú prèviament «és poc ortodox». Amb tot, va opinar que les converses entre els progressistes aconseguiran arribar a bon port, des del moment en què «la jugada de Sánchez d'intentar seduir Cs i el PP sembla que no funciona». Per al líder del partit morat, l'opció que li queda a Sánchez ara és la «coherent» amb el que va dir en campanya electoral i és el que vol la majoria d'espanyols «tal com revelava el CIS».

«La gent ha votat pluralitat, nosaltres transigirem i dialogarem, i estic convençut que tard o d'hora tindrem un govern de coalició progressista», va postil·lar, per després assenyalar que aquest tipus de governs són ja una realitat a països europeus o en comunitats com la valenciana.

Malgrat que està convençut que acabarà havent-hi un govern de PSOE i Unides Podem, Iglesias va retreure a Sánchez l'actitud equidistant i va demanar deixar de banda la dialèctica de la «falta d'acord, dels retrets i de les acusacions». «Hi ha votants del PSOE que no entenen veure Pedro Sánchez equidistant amb nosaltres, el PP i Cs. Espero que torni la sensatesa, que hi hagi un acord de govern de coalició progressista, per fer el mateix que a la Comunitat Valenciana o el que es farà a les Balears», va afegir.

Per part seva, el secretari general del PSOE i president del Govern en funcions va trucar al líder del PRC i cap de l'Executiu càntabre, Miguel Ángel Revilla, també en funcions, i li va mostrar la seva «disposició» a què tots dos partits subscriguin un document de compromisos «seriós» sobre les inversions que reclamen els regionalistes per a la comunitat (connexions ferroviàries, la Pasiega i el deute de Valdecilla).

D'aquesta manera, semblen desbloquejar-se les negociacions entre socialistes i regionalistes per intentar reeditar el bipartit autpnpomic PRC-PSOE, encara que sempre condicionat al fet que aquest document se signi.